Аграріїв хочуть вивести в окрему групу платників податків-"спрощенців"

Кабінет міністрів України в рамках реалізації податкової реформи пропонує парламенту об'єднати в окремій групі спрощенців-виробників сільськогосподарської продукції, одночасно скасувавши фіксований сільськогосподарський податок.

Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких інших законів України (щодо податкової реформи)».

«Об'єднати спеціальні режими оподаткування у єдиний податок шляхом введення окремої (четвертої групи платників податків-сільгоспвиробників, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. - В результаті скасовується фіксований сільськогосподарський податок».

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Раніше Кабмін у рамках податкової реформи запропонував парламенту зберегти до 1 січня 2018 року пільговий режим оподаткування зернового експорту і не обкладати сільськогосподарський експорт податком на додану вартість.