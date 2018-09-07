Молочну компанію "Галичина" визнали банкрутом
Госпсуд Львівської області визнав банкрутом ПрАТ "Галичина" та відкрив ліквідаційну процедуру.
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Провадження в справі про банкрутство ПрАТ "Галичина" було порушене судом 24 листопада 2015, передає FinBalance.
Згідно з судовими матеріалами, розпорядник майна встановив, що активи ПрАТ "Галичина" становлять 231,8 мільйона гривень, а згідно з реєстром вимог кредиторів боржника його загальна кредиторська заборгованість - 1,18 мільярда гривень. Відповідно "майнових активів боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів".
"Ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства розпорядником майна не встановлено", - зауважується в постанові Госпсуду Львівської області.
В червні 2018 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПрАТ "Галичина" та в рамках вказаної справи скасував постанову Львівського апеляційного госпсуду від 22 листопада 2017, залишивши в силі ухвалу Госпсуду Львівської області від 06 липня 2017, якою були визнані грошові вимоги Укрексімбанку до ПрАТ "Галичина" на 889,4 мільйона гривень як такі, що забезпечені заставою компанії-боржника.
Постановою Львівського апеляційного госпсуду від 22 листопада 2017 апеляційну скаргу Укрексімбанку було задоволено, ухвалу суду першої інстанції скасовано та визнано грошові вимоги ПАТ "Укрексімбанк" до ПрАТ "Галичина" у сумі 889,4 мільйона гривень.
Ухвалюючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що загальна сума вартості предметів забезпечення, визначена сторонами в іпотечному договорі та договорах застави, становить 191,5 мільйона гривень, а тому, за висновками суду, забезпеченими є вимоги банку саме на цю суму, а інші вимоги мають бути визначені як конкурсні з віднесенням їх до відповідної черговості задоволення.
Згідно з судовими матеріалами, між "Укрексімбанком" та ПрАТ "Галичина" укладені кредитні договори, заставою за якими виступають будівлі комплексу заводу по переробці молока та виготовлення молочної продукції в Радехові Львівської області, комунікації, обладнання та транспортні засоби за тією ж адресою, права на торговельні марки "Мої корівки" та "Галичина", готова продукція на складі і в обороті.
За даними НКЦПФР, власником 100% акцій ПрАТ "Галичина" є кіпрська компанія "Бросмонт Холдінгз Лімітед".