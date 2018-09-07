Українські аграрії почали сівбу озимих зернових

Незважаючи на те, що посівна кампанія цього року почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають минулорічні на 16%.

Перші дев'ять областей в Україні приступили до посівної кампанії озимих зернових під урожай 2019 року, яка почалася 5 вересня – на тиждень пізніше, ніж у минулому році, повідомила прес-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"Станом на 5 вересня до сівби озимих зернових культур під урожай 2019 приступили дев'ять областей України: Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Сумська, Харківська, Івано-Франківська, Львівська та Чернігівська", - йдеться в повідомленні.

Експерти відзначають, що цього року посівна кампанія почалася на тиждень пізніше, ніж в 2017 році, але, незважаючи на це, темпи посівної випереджають минулорічні на 16%.

Крім того, повідомляється, що озимими зерновими в поточному році планується засіяти на 32,9 тисячі га менше, ніж торік. При цьому посівні площі під озимою пшеницею порівняно з минулим роком планується збільшити на 32,8 тисячі га. Посівні площі озимого ячменю та жита поточного року скоротяться на 54 тисяч га і 13,6 тисячі га, відповідно.

У структурі посівних площ озимих зернових у поточному році на частку озимої пшениці і тритикале припадає 85,8%, озимого ячменю – 12,1% та озимого жита – 2%, зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, минула зима стала найуспішнішою для перезимівлі озимих культур в Україні за всю історію спостережень.

Втрати озимих зернових культур під урожай 2017 року становили 0,4% від площі посіву, що стало мінімальним показником для України за останні 10 років.