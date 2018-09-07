Українські аграрії вже намолотили 35 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність ранніх зернових та зернобобових становить 34,8 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 7 вересня намолотили 35,1 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 10,1 мільйона га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, ранніх зернових і зернобобових культур зібрано 34,3 мільйона тонн на площі 9,9 мільйонів га при врожайності 34,8 ц/га Кукурудзи намолочено 603 тисячі тонн на площі 107 тисяч га, або 2% до прогнозу при врожайності 56,3 ц/га Гречки – 56 тисяч тонн на площі 43 тисячі га або 40% до прогнозу при врожайності 12,9 ц/га Проса намолочено 43 тисячі тонн на площі 107 тисяч га, або 51% до прогнозу при врожайності 16 ц/га.

Крім того, соняшнику намолочено 2,2 мільйона тонн на площі 1,1 мільйона га (18%) при урожайності 20,1 ц/га, сої – 340 тисяч тонн на площі 144 тисячі га (8%) при урожайності 23,7 ц/га, ріпаку намолочено 2,7 мільйона тонн на площі 1 мільйон га при урожайності 26,1 ц/га.

Разом з тим триває посів озимих зернових під урожай 2019 року. На 7 вересня посіяно 136 тисячі га або 2% до прогнозу, який залишається на рівні минулого року – 7,2 мільйона га.

Зокрема, озимої пшениці і тритикале (гібрид жита і пшениці – прим.) засіяно 129 тисяч га при прогнозі 6,2 мільйона га; житом – 3 тисячі га при прогнозі 147 тисяч га; озимим ячменем засіяно 4 тисячі га при прогнозі 872 тисячі га.

За даними Мінагропроду, посів озимих зернових культур під урожай 2019 року розпочато у 17 областях України.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що посівна кампанія цьогоріч почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають минулорічні на 16%.

Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.