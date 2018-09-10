"Мало свиней": експерти назвали причини здорожчання українського сала (відео)

Одна з причина - промислові гіганти і селяни почали віддавати перевагу м'ясним породам кабанчиків.

Скибка чорного хліба і шматочок сала здорожчали з минулого року на 40%. Одна з головних причин - рекордно низьке поголів'я через африканську чуму свиней.

Якщо раніше Україні вистачало м’яса і сала на себе та ще й на сусідів, то зараз ситуація кардинально протилежна. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Ще 2014 року на 100 гривень можна було купити аж чотири кілограми сала, далі ціна поступово зростала. Дійшло до того, що зараз на цю сумму вже подекуди й кілограма не вторгувати!

Галузевий експерт Андрій Панкратов причину бачить для України неприємну - мало свиней. "Воно зараз є найнижчим за всю історію незалежності України. Це дійсно фактор, який сприяє підвищенню цін", - каже він.

Починаючи з вересня минулого року, свинок косила африканська чума. Лише цього літа почалося поступове відновлення. Втім, поки сил у промислових гігантів не вистачає, аби заповнити українські ринки продукцією. Плюс мінус теж саме відбувається і в приватному секторі. Дійшло до того, що імпортуємо свинину з Німеччини та Польщі. І не просто свинину - імпортуємо сало.

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"Імпорт сала він був, і був більшим, ніж імпорт свинини. Україна імпортує достатньо багато сала і в цьому році імпорт сала склав більше ніж 200 тисяч тонн і це майже рекорд. По суті, це залишки від виробництва свинини, жир", - каже експерт Андрій Панкратов.

Однак ціни ростуть не лише через імпорт. Бо з-за кордону - в українському розумінні - привозять зовсім не сало. То, швидше, промислові відходи, які коштують насправді дуже дешево. Такий сальний продукт як правило йде на виробництво ковбас.

Ще одна причина - промислові гіганти і селяни почали віддавати перевагу м'ясним породам кабанчиків. І це зразу позначилось на прилавках. Сала менше - ціна вища.

У Харкові кілограм сала коштує близько 100 гривень, а бутерброд із салом обійдеться близько шести. У Вінниці воно коштує 130 гривень, а скибка чорного хліба і 50 грамів сала - майже сім гривень. У Львові улюблений українцями продукт коштує 200 гривень за кілограм, а бутерброд - приблизно 11 гривень.

Агроексперти переконують: зараз виробники тримають високі ціни ще й через сезонний фактор. Але сподіваються на зиму: коли пропозиція збільшиться, цінники поповзуть вниз. Тож смачний бутерброд з салом буде всім по кишені.

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