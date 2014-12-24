Coca-Cola в найближчі тижні проведе найбільше за 15 років скорочення штату

Американська компанія Coca-Cola має намір звільнити щонайменше 1-2 тис. співробітників по всьому світу в найближчі тижні, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що це буде найбільше скорочення персоналу для Coca-Cola за останні 15 років. На кінець 2013 року кількість співробітників у компанії досягла 130,6 тис.

Читайте такожCoca-Cola займеться випуском молокаЗокрема, роботу втратять співробітники в регіональних групах Coca-Cola в Гонконзі, Стамбулі, Лондоні, Мехіко та Атланті.

Крім того, стверджується, що Coca-Cola посилює формування бюджету і просить топ-менеджерів замінити лімузини на таксі. Компанія також відмовилася від своєї різдвяної вечірки для аналітиків Уолл-стріт. Як уточнює видання, ці дії Coca-Cola є частиною плану зі скорочення витрат на $3 млрд на рік до 2019 року, про яке стало відомо ще в жовтні.

Читайте такожУ Росії в пику Coca-Cola хочуть запровадити продаж газованої води тільки за паспортомРаніше повідомлялося, що чистий прибуток Coca-Cola за підсумками третього кварталу цього року знизився на 14% і склав $2,11 млрд. Виручка Coca-Cola зафіксована на рівні $11,98 млрд. Роком раніше цей показник становив $12 млрд. Також повідомлялося, що Coca-Cola відкриває свій завод у секторі Газа.