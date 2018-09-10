В Україні знизилися запаси пшениці

Всього запаси зернових в Україні станом на 1 серпня поточного року становили 19 млн тонн, що на 12,8% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Запаси пшениці в Україні станом на 1 серпня становили 13,1 млн тонн, що на 11,3% менше порівняно з запасами на аналогічну дату минулого року, повідомила прес-служба консалтингового агентства «Украгроконсалт».

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«Запаси пшениці на звітну дату знизилися на 11,3% - до 13,1 млн тонн проти 14,8 млн тонн на 1 серпня 2017 року. Запаси ячменю зросли порівняно з минулим роком на 19,8% і становили 1 млн тонн», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що збільшилися запаси кукурудзи – до 2,5 млн тонн, що на 18% більше, ніж минулого року.

Всього запаси зернових і зернобобових культур в Україні станом на 1 серпня поточного року становили 19 млн тонн, що на 12,8% менше, ніж було на аналогічну дату минулого року, відзначили експерти.

Крім того, запаси соняшнику в Україні на 1 серпня поточного року становили 678,3 тис. тонн, що на 7% менше порівняно з аналогічною датою минулого року. З них безпосередньо у сільськогосподарських підприємств зберігалося 426,9 тис. тонн, а на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою – 251,4 тис. тонн.

Водночас, станом на 1 серпня 2018 року переробні підприємства знизили запаси соєвих бобів на 55,6% до 60,2 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Запаси ріпаку на звітну дату перевершили минулорічні і становили 1,3 млн тонн внаслідок раннього початку збиральних робіт у поточному році.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 млн тонн.

У той же час 3 серпня Мінагропрод збільшив прогноз врожаю пшениці з 23 до 24 млн тонн.

Також експерти прогнозують зростання врожаю зернових до 64,5-65 млн тонн за рахунок збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі в липні.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.