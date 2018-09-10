Укрлендфармінг очікує зростання врожаю кукурудзи в 2018 році на 15%

За словами заступника Гендиректора з агровиробництва Віктора Спаского, високого врожаю вдалося домогтися завдяки використанню нових технологій і вдалим погоднім умовам.

Найбільший в країні агрохолдинг Укрлендфармінг у 2018 році очікує, що зростання врожаю кукурудзи складе мінімум 15% і це стало можливим завдяки відмінним погодним умовам, а також використання нових технологій підживлення та захисту рослин.

Про це УНІАН повідомив заступник Генерального директора з агровиробництва Віктор Спаський.

«У 2018 році ми очікуємо врожай кукурудзи на рівні планового і плюс 15% по деяким регіонам», - сказав Спаський.

За його словами, високий урожай цієї культури зумовлений погодними умовами та використанням нових технологій підживлення та захисту рослин.

«Природні умови на додачу до технологій живлення і захисту рослин, які ми використовуємо в Укрлендфармінг, прекрасно посприяли кукурудзі в найбільш критичних періодах її зростання», - зазначив він.

Зокрема, заступник Гендиректора агрохолдингу уточнив, що високі врожаї кукурудзи обумовлені невисокою температурою під час цвітіння цієї культури в липні, а також тим, що дощі в деяких областях перевищували рівень двомісячних норм. І це сприяло якісному запиленню рослин під час цвітіння, а також накопиченню вологи для наповнення зерна.

Як повідомляв УНІАН, урожай кукурудзи в Україні в 2018 році може скласти близько 30 мільйонів тонн і стати рекордним.

Довідка УНІАН. Укрлендфармінг є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційних господарства, три репродуктора, два заводи з виробництва шкіри та завод з виробництва яєчних продуктів.