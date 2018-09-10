Прибутковість молока падає вже сьомий місяць поспіль

Основною причиною падіння прибутковості було зростання вартості кормового раціону внаслідок істотного подорожчання кукурудзи та фуражної пшениці.

Прибутковість виробництва молока в Україні в серпні скоротилася на 1,3%, продовживши негативну тенденцію шести місяців 2018 року.

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Про це повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

"Знову вниз на 1,3%. Не найкращий рік виходить для українських молочників. Сім з восьми місяців український молочний індекс (УМІ) падає. А зростання, яке ми бачили минулого місяця, було дуже незначним і повністю перекрилося падінням в серпні", - написав Ярмак.

За словами експерта, основною причиною падіння прибутковості виробництва молока у серпні було зростання вартості кормового раціону внаслідок істотного подорожчання кукурудзи фуражної пшениці.

"У результаті В серпні 2018 року УМІ був вже на 19,6% нижчим, ніж у відповідному місяці 2017 року", - підкреслив експерт, зазначивши, що нижче цей показник у серпні був лише двічі – в кризових для молочної галузі 2015 і 2016 роках.

За його словами, це був третій найгірший серпень для професійних молочників з точки зору прибутковості виробництва молока.

Експерт додав, що аналогічна ситуація спостерігається і за період з січня по серпень через вісім місяців 2018 року професійні виробники молока отримали в середньому на 13,1% менше прибутку, ніж за аналогічний період 2017 року і на 7% менше, ніж у середньому за цей же період 2012-2017 років

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Разом з тим, за словами експерта, у вересні зазвичай спостерігається зростання прибутковості виробництва молочної продукції, більш того, ціни на високі сорти молока вже почали підвищуватися. Також, зазначив Ярмак, невеликий позитив вселяє зростання світових цін на сухе молоко, який, втім, повністю нівелюється падінням цін на масло, яке було основною причиною зростання цін в Україні у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році становить 950 тисяч тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році. Українські підприємства в 2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 141 тисячі тонн.

За даними FAO, українські виробники молока за підсумками 2017 року збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком, коли було експортовано 109,2 тисячі тонн на суму 158 мільйонів доларів.