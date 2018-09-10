Україна вперше за п'ять років скоротила експорт зерна

Зокрема, експорт пшениці знизився на 2% порівняно з показником минулого сезону.

Експорт зерна з України в 2017-2018 маркетинговому році знизився порівняно з аналогічним показником минулого року на 9,6% - вперше за останні п'ять років, повідомила прес-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"У 2017/18 сезоні на тлі скорочення врожаю вперше за останні 5 років відбулося падіння експорту зерна – на 9,6%, у порівнянні з сезоном раніше", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експорт пшениці, який протягом минулих 6 років показував неухильно зростаючий тренд, знизився на 2% порівняно з рекордним показником минулого сезону.

Експерти зазначили також, що експорт ячменю в поточному сезоні залишився на рівні минулого, а основним імпортером була Саудівська Аравія.

Що стосується експорту кукурудзи в 2017-2018 маркетинговому році, Україна не змогла повною мірою реалізувати свій експортний потенціал через конкуренцію з південноамериканським пропозицією, зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.