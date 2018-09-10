Українські заводи виробили перший цукор в цьому сезоні

З початку сезону цукроваріння в Україні вже вироблено перші 20 тисяч тонн цукру.

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 3 вересня з запуском Томашпільського цукрового заводу, виробили перші 20 тисяч тонн цукру.

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Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор" на офіційній сторінці в Facebook.

"Зварено майже 20 тисяч тонн цукру і перероблено 186 тисяч тонн цукрових буряків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 10 вересня виробництво цукру почали 10 заводів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МГ збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 мільйона тонн.

У 2017 році українські аграрії засіяли цукровим буряком 294 тисяч га.