Збалансований підхід до сівозміни підвищив урожайність соняшника – Укрлендфармінг

За прогнозами «Укрлендфармінгу» Олега Бахматюка, урожайність соняшника цього року складе понад 2 т/га, на деяких територіях - до 3,3 т/га.

Про це повідомив директор з агровиробництва Групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський.

За його словами, в Україні олійні культури високо цінувались в 2008-2014 рр., тому соняшник стали сіяти особливо активно, найбільше у південних областях. «Це перенасичувало сівозміну. Відповідно, економічна віддача і продуктивність культури суттєво зменшилися», пояснив Віктор Спаський.

Через це «Укрлендфармінг» останні три роки вирівнює сівозміну. «Ми працюємо в 22 областях України, у різних ґрунтово-кліматичних зонах і сьогодні засіваємо соняшником оптимальні площі. Орієнтовно, 25% земель на півдні, де соняшник – бюджетоутворююча культура, та 5-15% у інших регіонах. На зміну соняшнику приходять пшениця, соя, кукурудза й кормові культури. В умовах такого збалансованого підходу до сівозміни соняшник максимально реалізує свій потенціал, не знижуючи продуктивність сівозміни в цілому», наголосив Віктор Спаський.

Він також зазначив, що «Укрлендфармінг» тільки розпочав обмолот площ під соняшником (культуру зібрано на 20% земель), проте за прогнозами спеціалістів групи компаній, цього року урожай соняшника вищий середнього. «Ефективність сівозміни, яку ми застосовуємо, підтверджується результатами, - констатує Віктор Спаський. - Навіть у посушливих регіонах у зоні ризикованого землеробства зараз збирають близько 2 т/га».