Прем'єр виступає проти повної лібералізації ринку землі в Україні

За словами Гройсмана, потрібно дати можливість українцям купувати землю один у одного, але в обмеженій кількості й для відповідного спеціального використання.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає проти повної лібералізації ринку землі в країні. Про це він заявив під час форуму "Повна мобілізація: загальний план дій".

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"Я категорично проти відкриття ринку землі для всіх і на всі сторони. Це моя позиція як громадянина України. Це для мене є принциповим. Я вважаю, що потрібно дати можливість українцям один в одного купувати землю, в обмеженій кількості й для відповідного спеціального використання", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд готовий до дискусії щодо ринку землі в Україні, при цьому він підкреслив, що влада не має в цьому питанні підігравати латифундиям, а зробити все можливе для розвитку реального фермерства.

"Я вважаю, що земля – дуже серйозний національний актив, і тут потрібно підходити дуже виважено. Я розумію, що ліберальний підхід зобов'язує всі відкривати, але повірте, що не все те золото, що блищить", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Зеленчук і Цицюра проти України", де зазначив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який діє в Україні, порушує права людини.

У грудні 2017 року в Україні в черговий раз був продовжений мораторій на продаж сільгоспземель до 2019 року. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.