Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових до 63 мільйонів тонн

Прогноз експорту зернових також збільшено до 42 мільйонів тонн.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що виробництво зернових і зернобобових культур в 2018 році становитиме, за попередніми розрахунками, 63,1 мільйона тонн.

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Про це повідомив перший заступник міністра Максим Мартинюк на своїй сторінці в Facebook.

"Ми коригуємо нашу попередню оцінку в напрямку збільшення і очікуємо, що врожай становитиме 63,1 мільйона тонн. Зростання забезпечить група пізніх зернових. Погодні умови були далекі від оптимальних, але втрати носили фрагментарний характер, і в результаті ми маємо гідне співвідношення продовольча пшениця/фураж на рівні 60/40", - написав він.

Крім того, за словами Мартинюка, прогноз експорту зернових з України також збільшено до 42 мільйонів тонн.

"Хороша новина сама по собі, а світова кон'юнктура (неврожаї в країнах-постачальниках, зростання цін) підвищує її статус до "відмінна", - зазначив перший заступник міністра.

Також Мартинюк додав, що якщо навесні польові роботи почалися з запізненням, то зараз – навпаки, посівна почалася майже на тиждень раніше. Станом на 10 вересня озимі на зерно посіяні на площі 237 тисячі га, що становить 3% від прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і склав 61,3 мільйона тонн.

За попередніми даними, в 2017-2018 МГ аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.