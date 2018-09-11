Україна з початку року збільшила імпорт свинини майже у 8 разів

При цьому експорт свинини з України скоротився до 1,3 тисячі тонн, що на 3 тисячі тонн менше, ніж за відповідний період минулого року.

Україна в січні-серпні поточного року збільшила імпорт свинини в 7,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 15,7 тисячі тонн на суму 30 мільйонів доларів, повідомила прес-служба "Асоціації свинарів України".

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"За три літніх місяці імпорт свіжого, охолодженого і мороженого м'яса свиней становив 10,5 тисячі тонн (у вісім разів більше, ніж за відповідний період минулого року). Досягнення за січень-серпень 2018 – 15,7 тисячі тонн імпортної свинини (у 7,5 разів більше порівняно з 2017 роком). Ці обсяги коштували підприємствам-імпортерам майже 30 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому експорт свинини з України в січні-серпні цього року скоротився до 1,3 тисячі тонн, що на 3 тисячі тонн менше, ніж за відповідний період минулого року. Основними ринками збуту стали Гонконг, В'єтнам Грузія, зазначили експерти.

Також аналітики повідомили, що, за їх оцінками, внутрішнє виробництво "закриває" потребу українського ринку в свинині більш ніж на 90%.

"Це означає, що споживачі споживатимуть переважно вітчизняне м'ясо свиней", - відзначили в асоціації.

Разом з тим, за даними експертів, основними покупцями імпортної свинини є м'ясопереробників, які оптимізують витрати на сировину.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, до кінця 2018 року ціна на свинину в Україні може піднятися на 10%.

Валютна виручка від експорту свіжої, охолодженої і мороженої свинини в 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком і становить 10,5 мільйона доларів.