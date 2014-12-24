Депутати хочуть, щоб усі сільські жителі могли стати підприємцями або юридичними особами

Відповідна пропозиція закріплена у внесених ними законопроектах «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» і «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств)», зареєстрованих 23 грудня.

Зокрема, пропонується виділити фізосіб-підприємців, які є головами фермерських господарств, в окрему групу платників єдиного податку, якщо річний дохід домогосподарства не перевищує 3 млн грн і воно не використовує працю найманих робітників, за винятком періоду сезонних робіт.

Для таких платників депутати пропонують визначити ставку єдиного податку у розмірі 1% від доходу у випадку сплати податку на додану вартість чи 3% у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

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Необхідність прийняття таких змін у законодавство депутати пояснюють тим, що селяни не можуть виходити на організовані ринки через відсутність у них офіційного статусу, тому вони змушені продавати свою продукцію посередникам за зниженою ціною. У підсумку це призводить до зростання нелегальної торгівлі сільгосппродукцією.

«Обсяги неофіційного (фактично - тіньового ринку у секторі селянських господарств в останні роки істотно зростають - за експертними оцінками, з овочів він перевищує 80%, м'яса - 60%, молока - 40%. Причому ще кілька років тому ці показники були на 10-15% нижче», - сказано в пояснювальній записці до одного із законопроектів.

Крім того, сімейні ферми через юридичну невизначеність не можуть користуватися пільговим режимом акумуляції ПДВ на своїх рахунках, а також у них відсутнє джерело для компенсації вхідного ПДВ.

«Реалізація законопроекту дозволить легалізувати і вивести у правове поле діяльності особисті селянські господарства, які фактично трансформувалися у сімейні фермерські господарства, як повноправних учасників аграрного ринку, які будуть вести свою господарську діяльність відповідно до норм чинного законодавства щодо виробників сільськогосподарської продукції», - сказано в пояснювальній записці.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд у 2015-2016 роках має намір розгорнути програму мікрокредитування невеликих господарств.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2014 року у сільській місцевості проживали майже 14,1 млн осіб, що становило майже третину всього населення країни (45,4 млн осіб).

За даними Держстату, в Україні до 1 листопада поточного року налічувалося 39,4 тис. фермерських господарств, що на 3,2% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.