Арабська компанія купує український агрохолдинг

Внаслідок поглинання, земельний банк Sаlic в Україні може зрости до 200 тисяч гектар.

Арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) завершує операцію з купівлі українського агрохолдингу "Мрія", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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"Британський підрозділ арабської державної компанії Salic близько до операції по покупці агрохолдингу "Мрія", який вирощує культури, включаючи пшеницю, ячмінь, кукурудзу і картоплю в західній Україні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що генеральний директор українського агрохолдингу Саймон Чернявський відмовився від коментарів.

Зазначається, що внаслідок поглинання земельний банк Salic в Україні може зрости до 200 тисяч га. За даними Bloomberg, Salic в Україні володіє близько 45 тисяч га сільськогосподарських земель, які прилягають до земель "Мрії".

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року агрохолдинг "Мрія", допустив у серпні 2014 року технічний дефолт і перейшов під контроль кредиторів, в результаті переговорів про реструктуризацію знизив максимальну посильну боргове навантаження до 330 мільйонів доларів.

У травні 2017 року "Мрія агрохолдинг" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодили умови реструктуризації заборгованості компанії перед IFC.

У серпні 2018 року агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, знизивши боргове навантаження з 1,1 мільярда доларів до 309,5 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. "Мрія" – вертикально інтегрований український агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році. Компанія обробляє близько 180 тисяч гектарів земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. В структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тисяч тонн, а також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу.

The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабська компанія, що займається інвестиціями у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.