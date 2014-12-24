S&P знизило рейтинги чотирьох українських агрохолдингів

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило до загальнодержавного рівня «ССС-» довгостроковий кредитний рейтинг агрохолдингів «Укрлендфармінг», «Миронівський хлібопродукт», «Креатив» та «Українські аграрні інвестиції» з негативним прогнозом, сказано в повідомленні агентства, опублікованому на корпоративному сайті.

Аналогічну дію агентство зробило щодо єврооблігацій «Укрлендфармінга» на 425 млн дол. із погашенням у 2018 році та облігацій «Миронівського хлібопродукту» на 750 млн дол. із погашенням у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Standard & Poor's знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС-» з «ССС» з негативним прогнозом. Слідом за зниженням рейтингу країни агентство знизило рейтинг деяких банків, виділивши лише «Приватбанк», рейтинг якого виявився на одну сходинку вище від рівня суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті. Також Standard & Poor's знизило до міжнародного рівня рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська та Івано-Франківська і прогнозувало падіння економіки України за підсумками 2014 року на 7%.