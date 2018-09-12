В Україні з'являться три реєстри для контролю органічного виробництва

Мінагропрод планує розробити відповідні реєстри до серпня 2019 року.

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір розробити реєстри органів сертифікації, операторів органічного сектору та органічного посівного матеріалу для контролю органічного виробництва та запобігання фальсифікації органічної продукції до серпня 2019 року.

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Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

"Величезна робота стоїть перед нами, перед Міністерством аграрної політики, яка стосується розробки реєстру операторів ринку, реєстру органів сертифікації, реєстру органічного насіння - це три основні, базові реєстри, відкриті, прозорі, які мають бути, з одного боку, у вільному доступі, зрозуміло, з різним рівнем доступу для різних користувачів, але, однак, ми хочемо зробити цей ринок прозорим, конкурентним, і ці три реєстри - це те, над чим ми зараз працюємо ", - сказала Трофімцева.

За її словами, незважаючи на те, що закон почне діяти тільки з серпня наступного року, за цей період необхідно розробити і затвердити ще близько 15 нормативно-правових актів і привести існуючі у відповідність до нового закону, в тому числі це стосується правил органічного виробництва.

Присутній на прес-конференції голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов зазначив, що закон про органічне виробництво, а також підзаконні акти, які міністерство планує розробити до серпня наступного року, покликані врегулювати існуючий ринок органічної продукції в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

"Уже сотні органічних виробників підняли для себе досить високо планку, і багато з них вже займаються цим упродовж 20 років, орієнтуючись на стандарти Європейського Союзу. Коли ми говоримо про те, що прийнятий закон - це не аморфний набір літер і цифр, це закон, який максимально адаптований, з одного боку, до європейського законодавства і водночас до українських норм", - наголосив він.

Крім основного для органічних виробників закону, в Україні починають діяти міжнародні проекти у сфері органічного виробництва.

Керівник проекту "Німецько-українське співробітництво у сфері органічного землеробства» Елізабет Рюегг наголосила, що в рамках співпраці України і Німеччини передбачено навчання і підготовку кадрів для роботи в органічному виробництві.

"Проект здійснює свою роботу на трьох рівнях. В першу чергу на рівні фермерів, ми проводимо тренінги, представляємо нові підходи в органіці. Другий рівень - академічний, залучаються до співпраці університети, відбувається обмін професійною інформацією", - зазначила Рюегг.

Разом з тим, за словами Милованова, залишається важливим питання наповнення внутрішнього ринку здоровими і безпечними продуктами харчування. З метою популяризації органічних продуктів, демонстрації досягнень українського органічного руху, в рамках органічного тижня, 15 вересня в Києві на Контрактовій площі пройде Десятий всеукраїнський ярмарок органічних продуктів, де зберуться виробники, переробники і продавці сертифікованої органічної продукції.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня набув чинності закон про основні засади та вимоги до виробництва органічної продукції.

30 липня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обороту і маркування органічної продукції», прийнятий Верховною Радою 10 липня. При цьому, відповідно до прикінцевих положень закону, він починає діяти через рік після набрання чинності.