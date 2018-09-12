Українські аграрії експортували майже 7 мільйонів тонн зернових
17:34, 12 вересня 2018Агро
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Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становив 3,8 млн тонн.
Ілюстрація REUTERS
Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 12 вересня експортували 6,9 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 3,8 млн тонн, ячменю – 1,7 млн тонн, кукурудзи – 1,3 млн тонн.
Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 38,7 тис. тонн пшеничного борошна.
Як повідомляв УНІАН, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.
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