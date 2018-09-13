В Україні почали збирання цукрових буряків

Врожайність цукрових буряків становить 467 ц/га.

Українські аграрії станом на 12 вересня розпочали збирання цукрових буряків у семи областях України, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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"Станом на 12 вересня аграрії 7 областей України розпочали збирання цукрових буряків, яких викопано 334 тис. тонн (3%) на площі 7 тис. га при врожайності 467 ц/га", - йдеться в повідомленні.

Водночас продовжується збирання зернових і зернобобових, яких намолочено 35,6 млн тонн на площі 10,2 млн га, або 69% проти прогнозу, при врожайності 34,9 ц/га. Зокрема, ранніх зернових і зернобобових зібрано 34,3 млн тонн на площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 1 млн тонн на площі 189 тис. га (4%) при врожайності 55,3 ц/га; гречки - 71 тис. тонн на площі 56 тис. га (51%) при врожайності 12,7 ц/га; проса - 52 тис. тонн на площі 32 тис. га (62%) при врожайності 16,1 ц/га.

Крім того, соняшнику намолочено 3 млн тонн на площі 1,5 млн га, або 24% проти прогнозу, при врожайності 20,5 ц/га; сої - 507 тис. тонн на площі 213 тис. га, або 12% проти прогнозу, при врожайності 17 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн на площі 1 млн га при врожайності 26,1 ц/га.

Також повідомляється, що під урожай 2019 року українські аграрії 21 області засіяли 412 тис. га, або 6% при прогнозованої площі 7,2 млн га.

Також українські аграрії засіяли озимим ріпаком 810 тис. га (91%) при прогнозованій площі 888 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, урожай цукрових буряків у 2017 році становив 14,5 млн тонн при врожайності 465,5 ц/га.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 млн тонн.