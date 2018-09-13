В Україні скорочується поголів'я корів та свиней

Поголів'я великої рогатої худоби на 1 вересня скоротилося на 4,3%, свиней - на 4,5%.

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 вересня 2018 року становило 3,9 млн голів, що на 4,3% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становило 2 млн голів, що на 3,4% менше, ніж на 1 вересня минулого року.

Крім того, поголів'я свиней скоротилось на 4,5% - до 6,5 млн голів, поголів'я овець і кіз зменшилось на 4,4% - до 1,6 млн голів.

Поголів'я птиці збільшилось на 2,8% - до 238,7 млн голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні за 2017 рік скоротилось на 1,5% і становило 3,63 млн голів, при цьому поголів'я корів знизилось на 2,1% - до 2,06 млн голів. Поголів'я свиней скоротилось на 8,2% - до 6,12 млн голів, поголів'я овець і кіз зросло на 1% - до 1,32 млн голів, а поголів'я птиці збільшилось на 1,7% - до 205,1 млн голів.