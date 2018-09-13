Спір за червону стрічку: «Київхліб» оскаржив рішення суду на користь Roshen

Виробник хоче повернути собі право використання червоної стрічки в упаковці тортів.

ПАТ «Київхліб» звернувся до апеляційного суду Києва зі скаргою на рішення Господарського суду Києва, згідно з яким «Київхлібу» заборонено використовувати червону стрічку для оформлення упаковки тортів.

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Про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду, передає Liga.net.

У серпні Госпсуд Києва повністю задовольнив позов кондитерської корпорації Roshen у справі № 910/21643/17, визнавши недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг № 228350 від 26.06.2017, яким є червона стрічка.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, приватне акціонерне товариство «Київхліб» звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить призначити повторну комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2018, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову в повному обсязі. Суд відкрив апеляційне провадження.

Нагадаємо, суди з питань інтелектуальної власності між кондитерами тривають з початку минулого року.