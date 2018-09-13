Україна може отримати право експорту агропродукції ще в 30 країн

Разом з тим, 49 іноземних ветеринарних служб проводять оцінку еквівалентності української системи контролю експорту продуктів тваринного походження.

Українські аграрії можуть отримати право експорту вітчизняної продукції на зовнішні ринки ще 30 країн світу.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Госпродпотребслужба за зверненнями українських виробників ініціювала переговори про просування вітчизняної продукції на іноземні ринки з 30 країнами", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, повідомили у відомстві, Держпродспоживслужба проходить оцінку еквівалентності державної системи контролю експорту продуктів тваринного походження з боку 49 іноземних ветеринарних служб.

Як повідомляв УНІАН, станом на серпень 2018 року право експорту продуктів харчування тваринного походження мають 836 українських підприємств. Зокрема, 289 українських підприємств мають право експорту до країн Європейського Союзу, з них 109 - виробники харчових продуктів, в тому числі м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.

Станом на липень 2017 року, право постачати свою продукцію на зовнішні ринки мали 1,69 тисячі українських підприємств, 734 з яких виробляли продукти харчування.