Україна збільшила експорт м'яса птиці: хто купує

Українська продукція експортується у 80 країн світу, а в 2018 році було відкрито чотири нових країни - Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.

Україна за сім місяців поточного року збільшила експорт м'яса птиці та харчових субпродуктів свійської птиці до 184,6 тис. тонн, що на 8,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна може отримати право експорту агропродукції ще в 30 країн

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Україна займає 7 місце з експорту м'яса бройлерів у рейтингу країн-експортерів цієї продукції. При цьому найбільшими імпортерами є Японія, Мексика, Ірак, Південно-Африканська Республіка, Саудівська Аравія, Куба, Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати і Ангола.

Зокрема, українська продукція експортується у 80 країн світу, а в 2018 році було відкрито чотири нових країни - Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.

Також повідомляється, що за обсягами виробництва м'яса птиці Україна наближається до провідних країн світу. Так, за 7 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами було реалізовано 809,6 тис. тонн м'яса, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби України в 2017 році експортувала 271,32 тис. тонн м'яса птиці на суму 389,64 млн дол.

Станом на серпень 2018 року право експорту продуктів харчування тваринного походження мають 836 українських підприємств.