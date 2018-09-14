этот материал доступен на русском

Україна збільшила експорт м'яса птиці: хто купує

09:21, 14 вересня 2018
Агро
206 0
Україна збільшила експорт м'яса птиці на 9% / фото УНІАН

Україна за сім місяців поточного року збільшила експорт м'яса птиці та харчових субпродуктів свійської птиці до 184,6 тис. тонн, що на 8,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна може отримати право експорту агропродукції ще в 30 країн

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Україна займає 7 місце з експорту м'яса бройлерів у рейтингу країн-експортерів цієї продукції. При цьому найбільшими імпортерами є Японія, Мексика, Ірак, Південно-Африканська Республіка, Саудівська Аравія, Куба, Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати і Ангола.

Зокрема, українська продукція експортується у 80 країн світу, а в 2018 році було відкрито чотири нових країни - Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.

Також повідомляється, що за обсягами виробництва м'яса птиці Україна наближається до провідних країн світу. Так, за 7 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами було реалізовано 809,6 тис. тонн м'яса, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби України в 2017 році експортувала 271,32 тис. тонн м'яса птиці на суму 389,64 млн дол.

Станом на серпень 2018 року право експорту продуктів харчування тваринного походження мають 836 українських підприємств.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #агроекспорт#експорт м'яса#експорт птиці