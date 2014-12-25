У Мінагропроді вважають, що Україна не готова до заборони продажу домашніх м'яса і молока

Міністерство аграрної політики і продовольства України виступає за відстрочення заборони на реалізацію м'ясо-молочної продукції домашнього виробництва, який мав набути чинності 1 січня 2015 року, повідомила прес-служба міністерства.

«Мінагрополітики разом з міжнародними і українськими експертами готує пропозиції, які б могли бути підтримані у парламенті, про скасування норми про заборону з 1 січня 2015 реалізації і обороту необробленого молока і сиру домашнього виробництва, а також туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою», - цитує прес-служба заступника міністра з питань євроінтеграції Владиславу Рутицьку.

За її словами, міністерство ставить перед собою завдання дати можливість селянам поступово перейти до норм ЄС, враховуючи соціально-економічні особливості України.

«Українцям потрібні адекватні умови і правила реалізації продукції. Водночас жоден виробник не увільняється від відповідальності за недотримання вимог гігієни при виробництві і продажу харчових продуктів», - сказала Рутицька.

Читайте такожСільгосппродукція в Україні подорожчала на 21%Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Сергій Каплін («Блок Петра Порошенка) пропонував Верховній Раді відстрочити заборону на реалізацію тваринницької продукції домашнього виробництва і подвірного забою на агропромислових ринках до 1 січня 2017 року.

За чинним законодавством, з 1 січня 2015 року в Україні забороняється забій сільськогосподарських тварин у кількості більш як 5 голів на день не на бійні, яка має експлуатаційний дозвіл і зареєстрована ветеринарною службою.

За офіційними даними, до початку грудня 2014 року корів у господарствах населення утримувалося 77,8% від загального їх поголів'я у країні, свиней – 52,3%, овець і кіз – 86,6%, птиці – 45,7%.