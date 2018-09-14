Агрохолдинг «Укрлендфармінг» збільшив площі під посів озимого ріпаку на 60%

Рентабельність ріпаку була досить привабливою в 2018 році і, за прогнозами, вирощування цієї культури буде прибутковим і надалі.

Найбільший в Україні агрохолдинг «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка збільшив площі під посів озимого ріпаку на 60% у зв'язку з високою марижнальністю вирощування цієї культури, заявив директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський.

«У цьому році ми збільшили площі під ріпаком озимим на 60% порівняно з минулим роком. Рентабельність ріпаку була досить привабливою в 2018 році і ми прогнозуємо ефективність вирощування цієї культури і в наступному році», - сказав він.

При цьому Спаський підкреслив, що посів ріпаку проходить успішно завдяки сприятливим погодним умовам.

«Кінець літа-початок серпня був дощовим, що, в свою чергу, було дуже корисно для підготовки грунту під посів ріпаку озимого та отримання сходів», - зазначив він, уточнивши, що всі інші сільгоспкультури в структурі холдингу залишаються незмінними.

Разом з тим директор з агровиробництва «Укрлендфармінга» зазначив, що посушливий серпень дещо ускладнив обробіток грунту під озимі та ярі культури через швидке пересихання орного шару.

«Однак опади вже в першій декаді вересня посприяли якісній підготовці ґрунту та початку сівби озимої пшениці», - сказав Спаський.

Як повідомляв УНІАН, в 2017-2018 маркетинговому році Україна експортувала 2,1 млн тонн ріпаку, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні ціни на ріпак після падіння до 383-385 $/т до кінця літа відновилися до рівня 390-393 $/т або 12200-12250 грн/т для поставок в порт.

У 2018/19 МГ урожай ріпаку в ЄС може скоротитися на 0,82 млн т і незначно перевищити 21 млн т. Спекотна погода і тривала відсутність опадів в основних країнах-виробниках несприятливо вплинули на врожайність олійної, посівні площі під якою дещо скоротилися.

Крім того, експерти знизили оцінку виробництва ріпаку в ЄС в 2018/19 МГ до 21,11 млн т проти прогнозованих у середині літа 21,38 млн т