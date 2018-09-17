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Україна в серпні скоротила експорт цукру на 39%

11:28, 17 вересня 2018
Агро
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Україна скоротила експорт цукру / фото УНІАН

Україна в серпні 2018 року скоротила експортні поставки цукру на 39% порівняно з липнем - до 22,4 тис. тонн, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

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У повідомленні наголошується, що основні поставки здійснювалися до Узбекистану - 79%. Також незначні відвантаження були до Азербайджану - 10% та Молдови - 6%.

Сумарно за вересень-серпень 2017-2018 маркетингового року (МР, вересень 2017 - серпень 2018) експорт цукру з України становив 560,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії збільшили експорт цукру до рекордних 769 тис. тонн.

Всього за 2017 календарний рік Україна експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол.

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Теги: #експорт цукру