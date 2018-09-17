Витрати на посівну значно зросли через зростання цін на пальне і зниження курсу гривні - Укрлендфармінг

До того ж на 30% зросли витрати на покупку мінеральних добрив.

Витрати аграріїв на посівну кампанію, яка стартувала в Україні, значно зросли через різкий стрибок цін на нафтопродукти і зниження курсу гривні.

Про це УНІАН повідомив Віктор Спаський, директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

«Посівна кампанія дуже подорожчала. Зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, зростає курс іноземних валют, долара і євро. Все це дуже сильно впливає на вартість посівної », - сказав Спаський.

Проте, хворобливими для аграріїв, за словами Спаського, виявилися ціни на добрива, без яких буде досить складно підвищити врожайність сільськогосподарських культур.

«Уявіть собі, ціна на азотні добрива зросла на 20%, а на складні мінеральні добрива і зовсім на 30%», - уточнив директор по агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг».

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Міністерства аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк підрахував, що весняна кампанія обійшлася аграріям на 10% більше, ніж роком раніше і склала в середньому близько 4 тис. грн на один гектар. Тоді подорожчання відбулося за рахунок зростання цін на паливо і насіння.

З серпня цього року відбувається девальвація національної валюти. За цей час курс з 26 гривень за долар опустився до 28 гривням.

Зростання світових котирувань на нафту і девальвація гривні блискавично привела до зростання цін на нафтопродукти в Україні на 3-4 гривні за літр.