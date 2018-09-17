The Financial Times дізналася, скільки саудівська компанія заплатила за агрохолдинг «Мрія»

Раніше Порошенко зазначав, що компанія вклала в «Мрію» сотні мільйонів доларів.

Саудівська інвесткомпанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) придбала український агрохолдинг «Мрія» за $242 млн.

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Про це повідомило інформоване джерело The Financial Times, передає «Новое время».

"Людина, яка знає умови (угоди – ред.), зазначає, що SALIC направив $242 млн на покупку «Мрії», колишньої мільярдної компанії, яка після дефолту потрапила під контроль своїх кредиторів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що інвестиції саудівської компанії становили "сотні мільйонів доларів".

Раніше українські інвестаналітики оцінювали вартість «Мрії» в межах $175-300 млн.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2018 року арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) уклала договір купівлі-продажу сільськогосподарських активів групи «Мрія».

У вересні 2016 року агрохолдинг "Мрія", допустив у серпні 2014 року технічний дефолт і перейшов під контроль кредиторів, в результаті переговорів про реструктуризацію знизив максимально посильне боргове навантаження до 330 млн дол.

У травні 2017 року "Мрія агрохолдинг" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодили умови реструктуризації заборгованості компанії перед IFC.

У серпні 2018 року агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, знизивши боргове навантаження з 1,1 млрд дол. до 309,5 млн дол.

Довідка УНІАН. «Мрія» – вертикально інтегрований український агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році. Компанія обробляє близько 180 тис. гектарів земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. В структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тис. тонн, а також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу.