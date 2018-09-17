Українська агропродукція виграє на світовому ринку - Бахматюк

Власник Укрлендфармінг назвав конкурентні переваги української аграрної продукції.

Власник найбільшого в Україні за розмірами земельного банку, агрохолдингу Укрлендфармінг Олег Бахматюк назвав чотири переваги України на світовому агроринку.

На його думку, саме ці переваги дозволяють української продукції вигравати конкурентну боротьбу.

Українська агропродукція виграє на світовому ринку за рахунок декількох конкурентних переваг. Таку думку в інтерв'ю виданню "Ukraine. Business Feature" обґрунтував власник найбільшої агрокомпанії України Ukrlandfarming Олег Бахматюк. "Світовий ринок дуже прагматичний. Але навіть за таких ринкових умов Україна виграє конкурентну війну, скажімо, у тієї ж Польщі", - констатував він, зазначивши головні конкурентні переваги наших виробників.

В першу чергу, за словами Бахаматюка, це якість продукції за оптимальною ціною. "Друга перевага - велика кількість чорноземних орних земель. Зараз потенціал сільського господарства в країні все ще недовикористаний. Третя - ми слідуємо світовим трендам і застосовуємо передові технології для вирощування рослин і тварин. Четверта - у нас працюють люди, які віддані своїй справі", - сказав Бахматюк. За його словами, успіх України в експорті продовольства сьогодні пов'язаний в першу чергу з ентузіазмом окремих бізнес-гравців.

Нагадаємо, що група компаній " Укрлендфармінг – найбільша сільськогосподарська група, яка вирощує кукурудзу, пшеницю та інші культури, а також виробляє яйця і м'ясо. Це провідний експортер яєць і яєчних продуктів на ринки Азії, Європи, Північної Африки і Близького Сходу. Підприємства агрохолдингу Бахматюка традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.