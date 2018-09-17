В Україні різко подорожчали помідори

При цьому теплична продукція додала в ціні 20%.

В Україні спостерігається різке подорожчання томатів. За минулий тиждень тепличні помідори додали в ціні одразу 20%, про це повідомляє ТСН.ua.

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"Сьогодні господарства пропонують купувати помідори від 14 до 24 гривень за кілограм. Така ситуація призвела до того, що імпортери з Білорусі та Польщі відмовляються від українських томатів – їм це невигідно, оскільки місцева продукція дешевша", - йдеться в повідомленні.

А ось на внутрішньому ринку попит лише зростає. У придбанні українських помідорів зацікавлені місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії.

Причина зростання цін - завершення сезону ґрунтових томатів.

Як повідомляв УНІАН, серпень став останнім місяцем, коли томати коштували найдешевше і саме тому їх потрібно було солити та консервувати.