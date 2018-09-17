В Україні з початку року зросло сільгоспвиробництво

Зокрема, сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 3,9%, а господарства населення – на 0,3%.

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні поточного року становить 2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період збільшили виробництво на 3,9%, а господарства населення – на 0,3%.

Виробництво рослинницької продукції за перші вісім місяців цього року зросло на 3,2% порівняно з січнем-серпнем минулого року. Зростання виробництва цієї продукції на сільгосппідприємствах становить 4,8%, а в господарствах населення - 1,8%.

Разом з тим виробництво тваринницької продукції за січень-серпень скоротилася на 0,1%. При цьому на сільгосппідприємствах цей показник збільшився на 2,3%, а у господарствах населення скоротився на 3,2%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становить 2,7% порівняно з 2016 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,2%.