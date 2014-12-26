Білорусь виставила Росії рахунок за поставки молока в доларах

Міністерство сільського господарства РФ отримало прогнозний баланс про поставки молока та молочної продукції на 2015 рік від білоруських колег, в якому вказані ціни в доларах за курсом 43 рубля за долар, пишуть в п'ятницю "Известия".

Як підтвердили виданню молочні трейдери, з 3 грудня Мінсільгосппрод Білорусі встановив мінімальні експортні ціни на молочну продукцію в доларах: рахунки виставляються в доларах, але оплата, як і за раніше, відбувається російськими рублями.

У прогнозному балансі від білоруського Мінсільгосппроду йдеться, що в 2015 році Білорусь готова поставити 956 тис. т молока і молочної продукції, тоді як в поточному році обсяг поставок становив 772 тис. т.

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При цьому білоруська сторона прогнозує ціну в 712,8 долара за 1 т, тоді як ціна цього року становить 621,3 долара за 1 т. Тобто доларові ціни на білоруське молоко на наступний рік стануть як мінімум на 10% вищими.