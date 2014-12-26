Росія з 1 лютого вводить обмеження на експорт пшениці

У Росії експортне мито на пшеницю з 1 лютого становитиме 15% митної вартості плюс 7,5 євро, але не менше 35 євро за 1 тонну, відповідну постанову уряду РФ підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, передає Прайм.

"Підписаною постановою з 1 лютого 2015 року вводиться вивізне мито на пшеницю у розмірі 15% від митної вартості плюс 7,5 євро, але не менше 35 євро за 1 тонну, - йдеться в документі. - Введення вивізного мита на пшеницю повинне стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку зерна".

Повний текст постанови "Про внесення змін до ставок вивізних митних зборів на товари, що вивозяться з Російської Федерації за межі держав - учасників угод про Митний союз", йдеться на сайті уряду, буде опублікований найближчим часом.

Уряд РФ підготував заходи щодо обмеження експорту російського зерна з допомогою введення мит, аби запобігти різкому зростанню внутрішніх цін на цей товар. Рівень внутрішніх цін став підніматися після того, як ослаблення рубля підштовхнуло експортерів до масового вивезення на експорт.

Читайте також Ціни на пшеницю зросли через інформацією про введення Росією обмежень на експортЗокрема, темпи експорту російського зерна з липня 2014 року випереджають показники такого ж рівня приблизно на 30%, згідно з даними Мінсільгоспу РФ. Зростання цін на пшеницю в РФ за останній тиждень становило приблизно 5%. За останні 5 місяців ціни на зерно в Росії зросли на 80%, навела такі дані спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Введення експортних мит стане першою обмежувальною мірою на експорт зерна з 2010 року, коли Росія ввела повну заборону на експорт через посуху, спровокувавши різке зростання цін на світових ринках.