Україна може забезпечити агропродукцією Азію і Близький Схід - Бахматюк

Україна може експортувати значно більше - для цього необхідно створити сприятливі умови не тільки всередині країни, а й ззовні.

Український агроринок може рости на 20% щорічно, і є можливість істотно збільшити експорт. У найближчій перспективі Україна може зайняти місце найбільшого постачальника агропродукції в страні Азії і Близького Сходу.

Про це заявив власник найбільшого в Україні агрохолдингу Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк виданню "Ukraine. Business Feature".

На його думку, Україна може експортувати значно більше - для цього необхідно створити сприятливі умови не тільки всередині країни, а й ззовні. "Потенціал України - в експорті на Близький Схід, що потерпав від політичних потрясінь, де люди страждають від нестачі продуктів харчування. Ще один потенційний напрямок - Азія, населення якої постійно зростає і імпорт там вже давно виступає як питання не стільки комерції, скільки політики. Україна може забезпечити потреби цих країн в зерні і м'ясі, як раніше це зробили Бразилія та Аргентина на європейському ринку ", - вважає Бахматюк.

Він упевнений, що потенціал України щодо забезпечення населення Землі продуктами харчування є дуже великим. "Наприклад, запас українських чорноземів перевищує частку якісних земель Аргентини і Бразилії разом узятих. Україна має велику територію і споживає лише незначну частку з того, що виробляє. На сьогоднішній день Україна виробляє 60 млн тонн зерна щорічно, з яких споживає лише 20 млн, а інше експортує. Аналітики погоджуються, що в найближчі п'ять років наша країна може легко досягти виробництва в 100 млн тонн продукції, з яких 80 млн тонн зможуть забезпечувати потреби людей за межами країни ", - зазначив Бахматюк. За його словами, Україні також потрібно збільшити експорт продуктів харчування з доданою вартістю, а не тільки сировини. "Залучення бізнес-інтересу з боку потенційних партнерів за кордоном - наше першочергове завдання", - підкреслив український бізнесмен.

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка є найбільшим агрохолдингом країни і займається вирощуванням зернових, насіння, ВРХ, а також молока. Група компаній налічує 11 територіальних кластерів по землеробству в 22 областях України, а також мережу елеваторів, насіннєвих заводів, птахофабрик, ферм, м'ясокомбінатів і селекційних господарств. За оцінками Антимонопольного комітету України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) управляє найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі. Традиційно підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні.