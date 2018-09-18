Мінагропрод зберіг прогноз врожаю зернових цього року

При цьому, за прогнозом міністерства, валовий збір пшениці становитиме 24 мільйони тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства підтвердило прогноз урожаю зернових в Україні в 2018 році на рівні 63,1 мільйона тонн, з яких 24 мільйони тонн становитиме пшениця, повідомив на прес-конференції перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

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"За сукупністю факторів валовий збір зерна в Україні буде більше, ніж минулого року. Ми озвучували прогноз 63 мільйони тонн зернових. Я думаю, що цей прогноз можна за станом на зараз підтвердити", - сказав Мартинюк.

Він зазначив, що більше 24 мільйонів тонн з цього обсягу припадає на пшеницю. За його словами, незважаючи на панічні прогнози, співвідношення продовольча/непродовольча пшениця зафіксовано на рівні 60/40.

Також Мартинюк зазначив, що, незважаючи на високий потенціал експорту пшениці, цього року було підписано меморандум, в якому експортні можливості України зафіксовані на рівні 8 мільйонів тонн продовольчої і 8 мільйонів тонн фуражної пшениці.

"Це забезпечить правильний баланс між внутрішнім споживанням і експортом, хоча потенціал нашого експорту я оцінив як десять плюс. Тобто, ми експортуємо стільки, щоб забезпечити внутрішні потреби", - сказав Мартинюк.

Що стосується осінньої посівної, то, за словами заступника міністра, українські аграрії повністю забезпечені по всіх позиціях, крім добрив. Він повідомив, що забезпеченість українських аграріїв добривами становить 73%, але при цьому продовжується нарощування складських запасів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України раніше прогнозувало, що виробництво зернових і зернобобових культур в 2018 році становитиме 63,1 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн.

У серпні Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з учасниками зернового ринку визначили очікуваний обсяг експорту пшениці в 2018/2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 – червень 2019) на рівні 16 млн тонн, підписавши відповідний Меморандум про взаєморозуміння між міністерством та гравцями ринку.

За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.