Україна може збільшити експорт кукурудзи до рекордних 22 мільйонів тонн

Валовий збір урожаю кукурудзи очікується на рівні 30 млн тонн.

Україна в 2018-2019 маркетинговому році (МР, вересень 2018 - серпень 2019) може збільшити експорт кукурудзи до рекордних 22 млн тонн завдяки високому врожаю цієї культури, який очікується на рівні 30 млн тонн, повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

Читайте такожМінагропрод зберіг прогноз врожаю зернових цього року

"Що стосується кукурудзи, ми очікуємо валовий збір на рівні 29,5 - 30 млн тонн, і, відповідно, ми очікуємо, що велику кількість цієї кукурудзи буде експортовано. Прогнози щодо експорту кукурудзи становлять, за нашими оцінками, 22 млн тонн цього маркетингового року", - сказав Мартинюк.

За його словами, Україна може вперше почати експортувати більші обсяги кукурудзи в Європу, тоді як до цього поставки в ЄС були незначними. При цьому Мартинюк уточнив, що збільшення поставок цієї культури в Європу цього року можливе лише за рахунок того, що в деяких європейських країнах через посуху значно зменшився валовий збір цієї культури.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю кукурудзи в Україні в 2018 році на 1 млн тонн порівняно з липневим прогнозом - до 31 млн тонн.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн із площі 14,6 млн га. Зокрема, кукурудзи було зібрано 24,1 млн тонн.

Експорт кукурудзи в 2017-2018 МР з України становив 17,739 млн т.