Аграрії вже намолотили 37 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 35,2 ц/га.

Українські аграрії станом на 18 вересня намолотили 36,8 млн тонн зерна з площі 10,4 млн га при врожайності 35,2 ц/га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали ранніх зернових і зернобобових 34,3 млн тонн на площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 2,2 млн тонн на площі 402 тис. га, або 9% до прогнозу, при врожайності 54,9 ц/га; гречки - 84 тис. тонн на площі 66 тис. га, або 61% до прогнозу, при врожайності 12,8 ц/га; проса - 56 тис. тонн на площі 36 тис. га, або 68% до прогнозу, при врожайності 15,7 ц/га.

Крім того, продовжується збирання технічних культур. Так, соняшнику намолочено 4,7 млн тонн на площі 2,2 млн га (36%) при врожайності 21,3 ц/га; сої - 837 тис. тонн на площі 346 тис. га (20%) при врожайності 24,2 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн на площі 1 млн га при врожайності 26,1 ц/га;

Також повідомляється, що цукрових буряків накопано 947 тис. тонн на площі 20 тис. га, або 7% до прогнозу, при врожайності 467 ц/га.

Поряд із збиранням українські аграрії продовжують посівну кампанію. За даними відомства, під урожай 2019 року озимими зерновими засіяно 1,1 млн га (16%) при прогнозованій площі 7,2 млн га. Також повідомляється, що озимим ріпаком засіяно 882 тис. га (99%) при прогнозованій площі 888 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що посівна кампанія в цьому році почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають торішні на 16%.

Мінагропрод підтвердив прогноз врожаю зернових у 2018 році на рівні 63,1 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн т.