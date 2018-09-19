В Одеській області викрита масштабна схема незаконного експорту зернових та горіхів

Зазначається, що до проведення цієї спецоперації правоохоронці готувалися 4 місяці.

В Одеській області розкрито масштабну схему з незаконного експорту зернових і горіхів. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Читайте такожЖурналісти розповіли про схеми контрабанди на Одеській митниці та назвали кураторів (відео)

Зокрема, податковою поліцією Києва під процесуальним керівництвом прокуратури припинено діяльність «центру мінімізації митних платежів», організатори та учасники якого реалізовували злочинну схему. Остання була спрямована на надання послуг з ухилення від сплати митних платежів і податку на прибуток при здійсненні імпортних і експортних операцій з використанням непрямих зовнішньоекономічних контрактів і підконтрольних підприємств-нерезидентів без відображення зазначених операцій у податковій та бухгалтерській звітності зазначених підприємств.

Відзначається, що до проведення цієї спецоперації правоохоронці готувалися 4 місяці. Встановлено, що з метою надання власникам сільгосппродукції (зернотрейдерам і сільгоспвиробникам) послуг з експорту зернових і волоських горіхів до країн Євросоюзу і Азії без повернення валютної виручки і сплати податку на прибуток, зловмисники зареєстрували на підставних осіб і акредитували на Одеській митниці групу підконтрольних суб'єктів ЗЕД- експортерів (більш як 18 суб'єктів господарської діяльності), а також 8 підконтрольних компаній-нерезидентів.

Надалі організатори схеми уклали між підконтрольними експортерами і компаніями-нерезидентами зовнішньоекономічні контракти на експорт сільськогосподарської продукції.

Експортована продукція після митного оформлення доставлялася кінцевим замовникам, які перераховували гроші на банківські рахунки підприємств-нерезидентів. При цьому зазначені кошти (валютна виручка) в Україну не перераховувались, обсяги проведених операцій не декларувалися, а податок на прибуток не сплачувався.

Для подальшої легалізації доходів організатори схеми залучили особу, яка створила і акредитувала на митниці ряд підконтрольних імпортерів - суб'єктів ЗЕД. Надалі, на замовлення власників торгових мереж, які продають продукти харчування, було укладено зовнішньоекономічні контракти на імпорт (курага, фініки, горіхи, сухофрукти та ін.) за заниженою вартістю. Для цього на митниці виготовлялися і подавалися митні декларації та інвойси з недостовірними відомостями щодо митної вартості товарів.

Розрахунки за продукцію, імпортовану з постачальниками, здійснювалися шляхом перерахування частини коштів (суми, зазначені в інвойсах) від підконтрольних імпортерів, а інша частина перераховувалась з банківських рахунків компаній-нерезидентів.

Відзначається, що імпортована продукція передавалася власникам торгових мереж і фізичним особам, які здійснюють торгівлю на ринках Одеської, Київської та інших областей за готівку без відображення в податковій звітності.

Відтак обсяги, які реалізовувались за готівку, використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам Одеської і Миколаївської областей.

Як повідомили в прес-службі, з 12 по 14 вересня співробітниками слідчо-оперативних підрозділів ДФС проведено 12 обшуків, за результатами яких виявлено і вилучено чорнові записи, печатки нерезидента, бланки з підробленими відтисками печаток нерезидентів, статутні документи підконтрольних нерезидентів, а також 9,126 тис. тонн сільськогосподарської продукції (пшениця, соя, ячмінь) вартістю понад 35 млн гривень.

На сьогодні отримано постанову про накладення арешту на виведені товарно-матеріальні цінності. Слідчі дії тривають.