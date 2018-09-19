Американські інвестиції дозволять Україні завоювати ринки Близького Сходу і Азії, істотно нарости експорт агропродукції.

Сполучені Штати Америки можуть стати глобальним інвестором в український агросектор і ввести Україну до вищої ліги глобального агроринку.

Про це в інтерв'ю виданню "Ukraine. Business Feature" розказав власник найбільшого в Україні агрохолдингу Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк.

На його думку, це дозволить Україні завоювати ринки Близького Сходу і Азії, істотно нарости експорт агропродукції.

"США є найбільшим гравцем на світовому ринку сільськогосподарської продукції, після них - Євросоюз і Південна Америка. Україна має всі передумови грати в цій лізі. Але нам потрібен квиток на приєднання. Країна, яка бачить в Україні потенціал - це США, вона може виступити нашим глобальним інвестором і вивести нас до вищої ліги, заробивши при цьому чималі гроші ", - вважає Бахматюк. За його підрахунками, щоб стати лідером з експорту продовольства на Сході і в Азії Україні потрібно $ 20 млрд інвестицій.

"Ці кошти слід інвестувати в будівництво елеваторів для зберігання зерна, в збільшення урожайних потужностей і в нові технології виробництва. Все це є у провідних американських компаній, таких як GSI і John Deere. Принаймні половина інвестицій повернуться в США, тому що ми будемо купувати американські товари і рішення ", - сказав Олег Бахматюк, додавши, що саме так США можуть стати стратегічним партнером України в розвитку агросектора.

Нагадаємо, що продажі за кордон української сільськогосподарської продукції зараз складають 42,5% від загального обсягу експорту. Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка має в управлінні найбільший в країні банк родючої чорноземної землі і є одним з найбільших в Європі виробником сільськогосподарської продукції. Це провідний експортер яєць і яєчних продуктів на ринки Азії, Європи, Північної Африки і Близького Сходу і один з найбільших платників податків України.