Українські аграрії експортували майже 8 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становить 4,3 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 19 вересня експортували 7,7 мільйона тонн зернових.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 4,3 мільйона тонн, ячменю – 1,8 мільйона тонн, кукурудзи – 1,3 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 41,9 тисячі тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.