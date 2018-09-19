Українські аграрії експортували майже 8 мільйонів тонн зернових
17:35, 19 вересня 2018Агро
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Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становить 4,3 мільйона тонн.
Ілюстрація REUTERS
Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 19 вересня експортували 7,7 мільйона тонн зернових.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема, пшениці відправлено на експорт 4,3 мільйона тонн, ячменю – 1,8 мільйона тонн, кукурудзи – 1,3 мільйона тонн.
Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 41,9 тисячі тонн пшеничного борошна.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.
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