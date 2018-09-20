Порошенко сумнівається в знятті мораторію на продаж землі до виборів

Президент нагадав, що ЄСПЛ визнав, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення порушує права українців.

Президент України Петро Порошенко висловив сумнів у тому, що найближчим часом Верховна Рада зробить відкритим ринок землі, особливо зараз, коли фактично розпочалася нова виборча кампанія.

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Про це він сказав під час щорічного послання до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Я розумію, що, на жаль, виважене державне рішення щодо створення цивілізованого ринку землі зараз буде важко провести", - сказав він.

При цьому президент нагадав, що Європейський суд з прав людини визнав, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення порушує права українців.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

За оцінкою Світового банку, відміна мораторію дозволить приносити економіці України 0,7-1,5 мільярда доларів щорічно.