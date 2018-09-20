Компанія Бахматюка має намір повернути позиції другого виробника яєць в світі

Втративши частину внутрішнього ринку в результаті військової агресії на сході країни, компанія інвестує в розширення виробництва і активно завойовує зовнішні ринки.

Компанія «Авангард» (Avangardco), що входить до складу найбільшого в Україні агрохолдингу Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, планує знову вийти на друге місце в списку найбільших світових виробників яєць. Втративши частину внутрішнього ринку в результаті військової агресії на сході країни, компанія інвестує в розширення виробництва і активно завойовує зовнішні ринки.

Читайте такожУкраїнська агропродукція виграє на світовому ринку - Бахматюк

Про це в інтерв'ю виданню "Ukraine. Business Feature" повідомив власник агрохолдингу Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк. "Протягом останніх чотирьох років ми вклали понад 2,2 млрд доларів в сільськогосподарські активи в Україні. Ми працюємо над тим, щоб компанія Avangardco повернула свої позиції другого за величиною виробника курячих яєць в світі. Ми втратили позиції не тільки через політичні події 2013-2014 років, а й через втрату внутрішнього ринку в східних областях України ", - зазначив Бахматюк. Він підкреслив, що не дивлячись ні на що, "Укрлендфармінг" залишається незламним, більш того - продовжує впроваджувати нові технології у виробництві.

Нагадаємо, що AVANGARDCO IPL - найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі. Цей бізнес охоплює весь виробничий цикл від комбікормових заводів, інкубаторів, фабрик для підрощування молодняка і утримання курей-несучок, двох птахокомплексів повного циклу до складів тривалого зберігання продукції, заводу з переробки яєць «Імперово Фудз» і біогазового заводу. Компанія входить до складу одного з найбільших в Європі агрохолдингів Укрлендфармінг (Ukrlandfarming). Компанії Олега Бахматюка - одні з найбільших платників податків України.