Сьогодні набув чинності закон про дерегуляцію цукрової галузі

Документ визнає недійсними норми Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", якими обмежуються поставки цукру на внутрішній ринок і встановлюються мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк.

Закон "Про визнання таким, що втратив чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру", прийнятий Верховною Радою 4 вересня, набув чинності з сьогоднішнього дня.

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Цей документ визнає недійсними норми Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", якими обмежуються поставки цукру на внутрішній ринок і встановлюються мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк.

Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

Текст закону був опублікований 19 вересня у офіційному парламентському виданні "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада України у повторному другому читанні прийняла законопроект, яким скасовуються мінімальні ціни на реалізацію цукрових буряків і встановлені квоти на її виробництво.