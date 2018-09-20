Рада направила в КС зміни до Конституції про визначення ферм як основи аграрного устрою України

За це рішення проголосували 267 депутатів.

Верховна Рада включила до порядку денного сесії і направила до Конституційного суду України проект закону про внесення змін до статті 41 Конституції щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (№6236).

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови проголосували 267 народних депутатів з 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, ініціаторами якого є понад 170 народних депутатів, статтю 41 Конституції україни пропонується доповнити новою частиною, якою встановити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття "буде сприяти збереженню власності на землю в руках широких кіл громадян України, передусім тих, які проживають у сільській місцевості, підвищенню добробуту сільського населення, забезпечення сталого розвитку сільських територій, ефективного розвитку агропромислового комплексу, забезпечення громадянського миру та соціальної злагоди, а також захист інтересів і безпеки держави".