Кабмін спростив надання фіндопомоги фермерам

Завдяки змінам доступ до фінресурсів для фермерських господарств і кооперативів значно спрощений, що сприятиме зростанню їх кількості та розвитку сільгоспдіяльності.

Уряд прийняв рішення про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової допомоги на розвиток фермерських господарств, розширивши преференції для фермерів та кооперативів, а також скоротивши перелік документів та вимог для одержувачів державних дотацій.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства за підсумками засідання уряду 19 вересня.

"Мінагрополітики у тісній співпраці з Асоціацією фермерів та приватними землевласниками, громадськими організаціями напрацювало зміни, які істотно скорочують перелік документів та вимог до потенційних отримувачів фінансової допомоги, а також розширюють преференції для фермерів та кооперативів", - цитує прес-служба заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка.

За його словами, завдяки змінам доступ до фінансових ресурсів для фермерських господарств і кооперативів значно спрощений, що сприятиме зростанню їх кількості та розвитку сільськогосподарської діяльності.

Зокрема, змінами передбачено надання часткової компенсації членам фермерського господарства відповідно до сплаченим єдиним соціальним внеском. Також передбачено надання фінансової допомоги новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення з розрахунку на 1 га. Крім того, розширено перелік банків, через які можна подавати документи на отримання фінансової допомоги. Також розширено напрямки діяльності кооперативів – тепер на дотації зможуть претендувати також ягідні та овочеві кооперативи, а також кооперативи по заготівлі і переробки дикорослих ягід, грибів і рослин.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 мільярда гривень. З цієї суми 4 мільярда передбачено на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

Державне фінансування сільгоспвиробників у 2018 році в розмірі 6,3 мільярда гривень стало можливо завдяки норму Бюджетного кодексу про спрямування 1% від валового виробництва сільськогосподарської продукції на підтримку аграрного сектора.