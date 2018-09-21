Відповідь на глобальні виклики: Mars Inc. опублікувала річний звіт про реалізацію свого Плану сталого розвитку

Компанія Mars Inc. поділилася останніми досягненнями щодо зміни своїх бізнес-процесів в рамках Плану сталого розвитку для наступного покоління.

План, розширений у 2017 році, охоплює три стратегічних напрями: здоров'я планети, процвітаюче суспільство, правильне харчування і добробут. На його реалізацію буде виділено 1 мільярд доларів протягом кількох років.

«Коли ми в минулому році запускали наш План, ми знали, що це переломний момент, - розповідає CEO Mars Inc. Грант Ф. Рід, - Сьогодні, як і тоді, перед суспільством стоять глобальні виклики, такі як зміни клімату, бідність, ожиріння і брак води. Я в бізнесі тридцять років і весь цей час Mars постійно працює над вирішенням цих проблем. Але досягнутих результатів не достатньо. Ми вже знаємо більше про свій вплив на екологію і суспільство. Усвідомлюючи нашу відповідальність, ми будемо використовувати свої можливості для поліпшення екологічної ситуації на планеті, на якій можуть процвітати всі люди».

Програми компанії в рамках Плану дають якісні результати. Наприклад, партнерство з 600 фермерськими господарствами по вирощуванню рису басматі в Пакистані призвело до зниження використання води на 30%, а дохід фермерів виріс на 32%.

Партнерство компанії Mars з державними органами в рамках ініціативи "Какао-боби і ліси" допоможе врятувати ліси в Гані і Кот-Д'івуарі від знищення через розвиток сільського господарства.

Лабораторія прибутку для фермерів, заснована компанією, досліджує шляхи підвищення доходів дрібних підприємців. У 2017 році її тренінги допомогли більш ніж 2600 фермерам збільшити врожайність земель на 67%, відповідно збільшивши свій дохід.

Скорочення викидів парникових газів торкнулося всього ланцюжка поставок компанії, а також її офісів. До 2025 року кількість викидів знизиться на 27%, а до 2050 – на 67%.

За словами Баррі Паркіна, голови напрямку закупівель та сталого розвитку Mars Inc. зараз в 9 країнах компанія виробляє свою продукцію, використовуючи тільки поновлювані джерела енергії. Наприкінці 2018 року таких країн буде вже 10. Тим самим компанія дає чіткий сигнал іншим представникам ринку, що відновлювана енергетика може успішно використовуватися у бізнесі.

План сталого розвитку Mars реалізується на всіх ринках, де працює компанія, у тому числі і в Україні. Компанія Mars Україна системно підтримує соціальні проекти, метою яких є допомога дитячим будинкам та дітям з особливими потребами. Більше 10 років компанія підтримує найбільший в Україні притулок для бездомних тварин «Сіріус», активно просуваючи принципи відповідального, гуманного ставлення до домашніх тварин.