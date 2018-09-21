Ізраїль зацікавлений у співпраці з Україною у сфері сільського господарства

Израиль готов делиться опытом и способствовать внедрению новых агротехнологий в сфере сельского хозяйства в Украине.

Ізраїль зацікавлений в активізації співпраці з Україною у сфері сільського господарства, зокрема це стосується інвестиційного розвитку та впровадження нових технологій

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Про це заявив глава наглядової ради Торгово-промислової палати Ізраїль-Україна Євген Шульгін під час підписання меморандуму про співпрацю з всеукраїнською громадською організацією "Українська аграрна конфедерація" (УАК).

"Ми бачимо перспективи співпраці з Україною. Ми готові повністю зі свого боку працювати, ми зараз будуємо інфраструктуру для спільної роботи і запрошуємо вас її будувати разом з нами", - сказав він.

Шульгін додав, що в рамках співпраці мова йде про інноваційний та інвестиційний розвиток і розвиток України на світових ринках. Крім того, Ізраїль готовий ділитися досвідом і сприяти впровадженню нових агротехнологій у сфері сільського господарства в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори зі створення зони вільної торгівлі. Також сторони затвердили план подальшого підписання угоди, що включає юридичну перевірку тексту угоди та її подання відповідним органам обох країн.

Український експорт в Ізраїль в 2017 році становив 604,6 мільйона доларів, імпорт ізраїльської продукції до України - 167,9 мільйона доларів.