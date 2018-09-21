В Україні у серпні скоротилося виробництво соняшникової олії

Минулого місяця було вироблено соняшникової олії на 57,9% менше, ніж у липні.

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-серпні 2018 року становить 2,8 мільйона тонн, що на 17,5% менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у серпні було вироблено 83,6 тисячі тонн соняшникової олії, що на 57,9% менше, ніж у попередньому місяці, і на 51,3% менше показника за серпень минулого року.

Виробництво маргаринів у січні-серпні поточного року скоротилася на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 86,2 тисячі тонн. У серпні порівняно з липнем виробництво маргаринів скоротилося на 41,4%, а порівняно з серпнем 2017 року зменшилося на 6,3% - до 6,2 тисячі тонн.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2017 році склало 5,21 мільйона тонн, що на 17% більше, ніж за 2016 рік.